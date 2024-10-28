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Чи можливе запрошення України в НАТО до завершення війни: відповідь британського посла

Україна, Понеділок 28 жовтня 2024 10:35
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Чи можливе запрошення України в НАТО до завершення війни: відповідь британського посла Фото: посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

У Лондоні переконані, що Україна повинна бути членом НАТО. Поки невідомо, коли і яким чином вступить в альянс.

Про це заявив посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс в інтерв’ю РБК-Україна.

"Я думаю, що це завжди була позиція Великої Британії (щодо того, що Україна має бути в НАТО, - ред.). Ми вважаємо, що не тільки Україна буде в НАТО, але також і НАТО буде сильнішим з Україною", - сказав він.

Гарріс висловив сподівання, що незабаром буде перемога в Україні. "Але після перемоги, я вважаю, загроза від агресора для безпеки в Європі буде залишатися. І наша перспектива - це перспектива нашого майбутнього союзу з Україною, і що Україна буде потужним союзником для Великої Британії в рамках НАТО, щоб гарантувати безпеку Європи", - додав він.

Відповідаючи на питання, чи можливе запрошення України в НАТО до завершення війни, Гарріс сказав: "Чесно, я не знаю, коли і яким чином, але я впевнений, що Велика Британія буде поруч з Україною, підтримуватиме Україну на шляху до НАТО. Україна зараз дуже близько до НАТО, і через нашу оперативну співпрацю".

Щодо формули так званого гібридного членства України в НАТО, наприклад, коли гарантії статті 5 не будуть розповсюджуватись на якісь її території, посол відповів: "Я думаю, що це питання майбутнього і не варто спекулювати щодо цього".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна, яка воює, не може стати членом НАТО, тому запрошення України до альянсу не стоїть на порядку денному.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до НАТО, у ньому взяли б участь 82% опитаних. За вступ проголосували б 86% тих, хто має намір взяти участь у такому референдумі, проти - 10%.

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