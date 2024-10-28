Чи можливе запрошення України в НАТО до завершення війни: відповідь британського посла

У Лондоні переконані, що Україна повинна бути членом НАТО. Поки невідомо, коли і яким чином вступить в альянс.

"Я думаю, що це завжди була позиція Великої Британії (щодо того, що Україна має бути в НАТО, - ред.). Ми вважаємо, що не тільки Україна буде в НАТО, але також і НАТО буде сильнішим з Україною", - сказав він.

Гарріс висловив сподівання, що незабаром буде перемога в Україні. "Але після перемоги, я вважаю, загроза від агресора для безпеки в Європі буде залишатися. І наша перспектива - це перспектива нашого майбутнього союзу з Україною, і що Україна буде потужним союзником для Великої Британії в рамках НАТО, щоб гарантувати безпеку Європи", - додав він.

Відповідаючи на питання, чи можливе запрошення України в НАТО до завершення війни, Гарріс сказав: "Чесно, я не знаю, коли і яким чином, але я впевнений, що Велика Британія буде поруч з Україною, підтримуватиме Україну на шляху до НАТО. Україна зараз дуже близько до НАТО, і через нашу оперативну співпрацю".

Щодо формули так званого гібридного членства України в НАТО, наприклад, коли гарантії статті 5 не будуть розповсюджуватись на якісь її території, посол відповів: "Я думаю, що це питання майбутнього і не варто спекулювати щодо цього".