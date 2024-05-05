Чи можливе просування РФ без контролю над Часовим Яром: що кажуть у ЗСУ

"Ні, не можливе. На данному напрямку, на локаціях - Костянтинівський, Краматорський напрямок, на сьогодні на цих напрямках неможливе просування ворога, якщо Часів Яр буде триматися", - сказав він.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 95 бойових зіткнень. Ворог активно тисне на заході та північному заході від Авдіївки. Зокрема, окупанти нещодавно здійснили суттєве тактичне просування на північний захід від Авдіївки.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ, відбиваючи ворожі механізовані штурми поблизу Вугледара, знищили десятки одиниць бронетехніки російських загарбників.