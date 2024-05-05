Возможно ли продвижение РФ без контроля над Часовым Яром: что говорят в ВСУ

"Нет, невозможно. На данном направлении, на локациях - Константиновское, Краматорское направление, на сегодня на этих направлениях невозможно продвижение врага, если Часов Яр будет держаться", - сказал он.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 95 боевых столкновений. Враг активно давит на западе и северо-западе от Авдеевки. В частности, оккупанты недавно осуществили существенное тактическое продвижение к северо-западу от Авдеевки.

В частности, по данным Института изучения войны, ВСУ, отражая вражеские механизированные штурмы вблизи Угледара, уничтожили десятки единиц бронетехники российских захватчиков.