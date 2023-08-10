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Возможна ли сейчас высадка российского десанта на одесском побережье: ответ ВМС

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Четверг 10 августа 2023 22:39
Возможна ли сейчас высадка российского десанта на одесском побережье: ответ ВМС Фото: в ВМС ответили, возможна ли сейчас высадка российского десанта на одесском побережье (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

У российских оккупантов сейчас нет возможности высадить свой десант на одесском побережье, поскольку украинские защитники держат под огневым контролем акваторию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Суспільне" заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину угроза десанта существовала. Тогда в акватории Черного моря находились семь больших десантных кораблей РФ. Еще шесть кораблей базировались в портах с целью планирования и участия в десанте. .

"Как показала практика, эта операция, хоть и планировалась, но не имела успеха. В какой-то момент даже в Одессе на горизонте можно было увидеть эти большие десантные корабли", - рассказал Плетенчук.

Он отметил, что численность десантных кораблей оккупантов в Черном море уменьшается - несколько находятся в ремонте, "Оленегорский горняк" поврежден, а еще один корабль затопили в порту Бердянска.

"То есть как минимум от 13 следует отнимать уже пять единиц", - уточнил спикер ВМС.

Он добавил, что наша артиллерия контролирует акваторию более чем на 100 морских миль (185 километров) в глубину от побережья. Поэтому начать десант для врага пока невозможно.

Атака на "Оленегорский Горняк"

Напомним, недавно надводные дроны атаковали российский десантный корабль "Оленегорский горняк". В сети публиковали видео, на которых было заметно, что он серьезно поврежден.

Источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины рассказали, что атака - это спецоперация СБУ.

Как отмечал военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий, корабль не оборудован вооружением, которое способно защитить его от такого удара.

Более детально об атаке на корабль россиян можете узнать в материале РБК-Украина.

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