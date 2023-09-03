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Чи можлива екстрадиція українців з-за кордону. Що кажуть в Мін'юсті

Неділя 03 вересня 2023 00:27
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Чи можлива екстрадиція українців з-за кордону. Що кажуть в Мін'юсті Фото: міністр юстиції Денис Малюська (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ключовою проблемою екстрадиції українців-порушників із-за кордону є побоювання інших країн, пов'язані з безпекою.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Навіть за очевидними випадками злочинів, які вчиняли, наприклад, топ-корупціонери, які втікали за кордон – навіть їх не вистачає, щоб забезпечити екстрадицію, тому що в країнах Європи їхні суди дуже обережно ставляться до питань екстрадиції, зокрема у зв'язку з тим, що у нас війна триває", – заявив Малюська.

За його словами, саме до небезпек, пов'язаних із війною, апелюють адвокати українців за кордоном. Але це тимчасове явище, оскільки готується низка змін у законодавстві.

"У нас зараз є план дій, як на це реагувати. Зараз у Верховній Раді є спеціальний закон, який запровадить окремий режим утримання, щоб вжити додаткових заходів їхньої безпеки, щоб гарантувати більшу ефективність екстрадиції", – додав міністр юстиції.

Екстрадиція українців-порушників із-за кордону

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що українські правоохоронні органи практично в будь-якій країні світу можуть запросити екстрадицію людей, які виїхали за кордон за підробленими документами ВЛК.

За його словами, ті, хто залишив Україну незаконно, нестимуть відповідальність за законами за дачу хабара, за підробку документів, за ухилення від мобілізації.

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