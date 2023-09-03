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Возможна ли экстрадиция украинцев из-за границы. Что говорят в Минюсте

Воскресенье 03 сентября 2023 00:27
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Возможна ли экстрадиция украинцев из-за границы. Что говорят в Минюсте Фото: министр юстиции Денис Малюська (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ключевой проблемой экстрадиции украинцев-нарушителей из-за границы являются опасения других стран, связанные с безопасностью.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Даже по очевидным случаям преступлений, которые совершали, например, бежавшие за границу топ-коррупционеры – даже их не хватает, чтобы обеспечить экстрадицию, потому что в странах Европы их суды очень осторожно относятся к вопросам экстрадиции, в частности в связи с тем, что у нас война продолжается", – заявил Малюська.

По его словам, именно к опасностям, связанным с войной, апеллируют адвокаты украинцев за границей. Но это временное явление, так как готовится ряд изменений в законодательстве.

"У нас сейчас есть план действий, как на это реагировать. Сейчас в Верховной Раде есть специальный закон, который введет отдельный режим содержания, с тем чтобы принять дополнительные меры их безопасности, чтобы гарантировать больше эффективность экстрадиции", – добавил министр юстиции.

Экстрадиция украинцев-нарушителей из-за границы

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинские правоохранительные органы практически в любой стране мира могут запросить экстрадицию людей, которые выехали за границу по поддельным документам ВВК.

По его словам, покинувшие Украину незаконно будут нести ответственность по законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации.

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