Чи можлива бюджетна криза і які ризики кредиту на 50 млрд доларів: оцінка експерта

"Цей пакет означає, що очікування якихось інших двосторонніх кредитів від членів G7 будуть меншими. Є ризик, якщо в США буде нова адміністрація, то їхня підтримка скоротиться. Японія, яка в поточному році планує виділити 4 млрд доларів, наступного може перестати це робити", - вважає Ваврищук.

Разом з тим експерт зазначив, що новий кредитний пакет фактично гарантує, що мінімум у наступні три роки Україна щорічно зможе збільшити пакет фінансової підтримки з урахуванням МВФ, Ukraine Facility, США та інших партнерів до 30 млрд доларів.

"Це дає більше ясності та визначеності, тому важливість цього пакету складно переоцінити. У нас буде ресурс для покриття планового дефіциту та бюджетної кризи не буде", - сказав Ваврищук.