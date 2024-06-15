Чи можлива бюджетна криза і які ризики кредиту на 50 млрд доларів: оцінка експерта

Новий кредит на майже 50 млрд доларів, схвалений лідерами G7, несе ризики скорочення фінансування від партнерів на двосторонній основі, але гарантує, що бюджетної кризи найближчими роками в Україні не буде.
Таку думку висловив голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук у матеріалі РБК-Україна"Кредит за рахунок Росії. Коли Захід виділить Україні 50 млрд доларів та чи будуть умови".
"Цей пакет означає, що очікування якихось інших двосторонніх кредитів від членів G7 будуть меншими. Є ризик, якщо в США буде нова адміністрація, то їхня підтримка скоротиться. Японія, яка в поточному році планує виділити 4 млрд доларів, наступного може перестати це робити", - вважає Ваврищук.
Разом з тим експерт зазначив, що новий кредитний пакет фактично гарантує, що мінімум у наступні три роки Україна щорічно зможе збільшити пакет фінансової підтримки з урахуванням МВФ, Ukraine Facility, США та інших партнерів до 30 млрд доларів.
"Це дає більше ясності та визначеності, тому важливість цього пакету складно переоцінити. У нас буде ресурс для покриття планового дефіциту та бюджетної кризи не буде", - сказав Ваврищук.
Нагадаємо, що 13 червня лідери G7 схвалили виділення Україні кредиту на 50 млрд доларів під заставу заморожених російських активів.
Поки що деталі нової кредитної програми невідомі. Але міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Україна також висувала умови.
Що ще відомо про кредит для України і коли будуть гроші - у матеріалі РБК-Україна.
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