Возможен ли бюджетный кризис и какие риски кредита на 50 млрд долларов: оценка эксперта

"Этот пакет означает, что ожидания каких-то других двусторонних кредитов от членов G7 будут меньше. Есть риск, если в США будет новая администрация, то их поддержка сократится. Япония, которая в текущем году планирует выделить 4 млрд долларов, в следующем может перестать это делать", - считает Ваврищук.

Вместе с тем, эксперт отметил, что новый кредитный пакет фактически гарантирует, что минимум в следующие три года Украина ежегодно сможет увеличить пакет финансовой поддержки с учетом МВФ, Ukraine Facility, США и других партнеров до 30 млрд долларов.

"Это дает больше ясности и определенности, поэтому важность этого пакета сложно переоценить. У нас будет ресурс для покрытия планового дефицита и бюджетного кризиса не будет", - сказал Ваврищук.