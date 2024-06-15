Возможен ли бюджетный кризис и какие риски кредита на 50 млрд долларов: оценка эксперта

Новый кредит на почти 50 млрд долларов, одобренный лидерами G7, несет риски сокращения финансирования от партнеров на двусторонней основе, но гарантирует что бюджетного кризиса в ближайшие годы в Украине не будет.
Такое мнение высказал глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук в материале РБК-Украина "Кредит за счет России. Когда Запад выделит Украине 50 млрд долларов и будут ли условия".
"Этот пакет означает, что ожидания каких-то других двусторонних кредитов от членов G7 будут меньше. Есть риск, если в США будет новая администрация, то их поддержка сократится. Япония, которая в текущем году планирует выделить 4 млрд долларов, в следующем может перестать это делать", - считает Ваврищук.
Вместе с тем, эксперт отметил, что новый кредитный пакет фактически гарантирует, что минимум в следующие три года Украина ежегодно сможет увеличить пакет финансовой поддержки с учетом МВФ, Ukraine Facility, США и других партнеров до 30 млрд долларов.
"Это дает больше ясности и определенности, поэтому важность этого пакета сложно переоценить. У нас будет ресурс для покрытия планового дефицита и бюджетного кризиса не будет", - сказал Ваврищук.
Напомним, что 13 июня лидеры G7 одобрили выделение Украине кредита на 50 млрд долларов под залог замороженных российских активов.
Пока детали новой кредитной программы неизвестны. Но министр финансов Сергей Марченко отмечал, что Украина также выдвигала условия.
Что еще известно о кредите для Украины и когда будут деньги - в материале РБК-Украина.
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