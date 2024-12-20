Чи може Захід відправити військовий контингент в Україну: експерт назвав дві умови

"Військовий контингент в Україні можливий при припиненні бойових дій або при настанні певного, скажімо так, катастрофічного сценарію", - вважає Саакян.

За його словами, катастрофічним сценарієм є наступ російських окупантів на Київ або спроба окупації Одеської області. Але зараз реалістичних причин для такого сценарію немає.

"Але от якщо ситуація завалиться або в гіперпогану, або якимось дивом вдасться завершити дипломатичним шляхом бойові дії в прийнятних конфігураціях, тоді такий контингент може стати ефективним інструментом", - уточнив політолог.

Він пояснив, що поки військовий контингент залишається "переговорною картою" для президента Франції Еммануеля Макрона, якою він хоче повернути за стіл переговорів Євросоюз, що передбачає сильну позицію.

Політолог наголошує, що сильну позицію можна сформувати за допомогою можливого санкційного тиску, можливих кроків щодо Китаю або солідаризації з американськими санкціями. Або ж у можливості надання певних гарантій, наприклад, "ядерної парасольки". Це ті інструменти, які може використовувати Європа.

"Тому що російсько-українська війна має глобальний вплив і є наслідком глобальних деструктивних процесів... Тому зараз ці теми і про військовий контингент, і про миротворців - усе це просто кубики, які розкидають на стіл для того, щоб потім із них намагатися зібрати якесь слово. І в надії на те, що це буде слово "щастя", а не якесь погане і лайливе", - уточнив Саакян.