Чому Путін не погодиться на європейських миротворців в Україні: пояснення експерта

Російський диктатор Володимир Путін не погоджуватиметься на розміщення в Україні європейських миротворців. Для нього такий варіант ще гірший, ніж запрошення до НАТО для України.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив керівник програм безпеки Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.

Як нагадав Лакійчук, очільник Кремля неодноразово наголошував, що він розпочав війну проти України, щоб не допустити розміщення НАТОвських військ біля російського кордону. І тепер йому пропонують розмістити європейських миротворців уздовж кордонів РФ.

"Це неможливо, на 99,9% цього не буде найближчим часом", - вважає експерт.

На його думку, Путін не хоче такого варіанту розвитку подій.

"Як можна ввести миротворців? Правильно говорять про те, що спочатку перемир'я, а потім миротворці. Я переконаний, що найближчим часом цього не станеться. Попереду більш серйозні зміни, і європейські миротворці - це набагато більше для України в НАТО, ніж її запрошення до Альянсу", - додав він.