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Чи може Захід відправити військовий контингент в Україну: експерт назвав дві умови

Київ, П'ятниця 20 грудня 2024 17:27
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Чи може Захід відправити військовий контингент в Україну: експерт назвав дві умови Ілюстративне фото: західних військових можуть відправити в Україну за двох умов (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Відправка військового контингенту країн Заходу в Україну, ймовірно, можлива за двох умов. Одна з них - припинення бойових дій між українцями та росіянами.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Олег Саакян.

"Військовий контингент в Україні можливий при припиненні бойових дій або при настанні певного, скажімо так, катастрофічного сценарію", - вважає Саакян.

За його словами, катастрофічним сценарієм є наступ російських окупантів на Київ або спроба окупації Одеської області. Але зараз реалістичних причин для такого сценарію немає.

"Але от якщо ситуація завалиться або в гіперпогану, або якимось дивом вдасться завершити дипломатичним шляхом бойові дії в прийнятних конфігураціях, тоді такий контингент може стати ефективним інструментом", - уточнив політолог.

Він пояснив, що поки військовий контингент залишається "переговорною картою" для президента Франції Еммануеля Макрона, якою він хоче повернути за стіл переговорів Євросоюз, що передбачає сильну позицію.

Політолог наголошує, що сильну позицію можна сформувати за допомогою можливого санкційного тиску, можливих кроків щодо Китаю або солідаризації з американськими санкціями. Або ж у можливості надання певних гарантій, наприклад, "ядерної парасольки". Це ті інструменти, які може використовувати Європа.

"Тому що російсько-українська війна має глобальний вплив і є наслідком глобальних деструктивних процесів... Тому зараз ці теми і про військовий контингент, і про миротворців - усе це просто кубики, які розкидають на стіл для того, щоб потім із них намагатися зібрати якесь слово. І в надії на те, що це буде слово "щастя", а не якесь погане і лайливе", - уточнив Саакян.

Миротворці в Україні

Нагадаємо, в Європі почали обговорювати можливість відправки миротворчого контингенту в Україну за умови, якщо бойові дії між Росією та Україною припиняться.

Як пояснив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна керівник програм безпеки Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук, російський диктатор Володимир Путін проти такого сценарію. Глава Кремля ще з початку повномасштабної війни побоювався такого сценарію.

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