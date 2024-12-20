Может ли Запад отправить военный контингент в Украину: эксперт назвал два условия

Отправка военного контингента стран Запада в Украину, вероятно, возможна при двух условиях. Одно из них - прекращение боевых действий между украинцами и россиянами.

"Военный контингент в Украине возможен при прекращении боевых действий или при наступлении определенного, скажем так, катастрофического сценария", - считает Саакян.

По его словам, катастрофическим сценарием является наступление российских оккупантов на Киев или попытка оккупации Одесской области. Но сейчас реалистичных причин для такого сценария.

"Но вот если ситуация рухнет либо в гиперплохую, либо каким-то чудом удастся завершить дипломатическим путем боевые действия в приемлемых конфигурациях, тогда такой контингент может стать эффективным инструментом", - уточнил политолог.

Он объяснил, что пока что военный контингент остается "переговорной картой" для президента Франции Эммануэля Макрона, которой он хочет вернуть за стол переговоров Евросоюз, что предусматривает сильную позицию.

Политолог подчеркивает, что сильную позицию можно сформировать при помощи возможного санкционного давления, возможных шагах относительно Китая или солидаризации с американскими санкциями. Или же в возможности предоставления определенных гарантий, например, "ядерного зонтика". Это те инструменты, которые может использовать Европа.

"Потому что российско-украинская война оказывает глобальное влияние и является следствием глобальных деструктивных процессов... Поэтому сейчас эти темы и военного контингента, и о миротворцах - все это просто кубики, которые разбрасывают на стол для того, чтобы потом из них пытаться собрать какое-то слово. И в надежде на то, что это будет слово "счастье", а не какое-то плохое и ругательное", - уточнил Саакян.