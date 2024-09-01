Чи може військовий оскаржити рішення медичної комісії: пояснення МОЗ

Для оскарження рішення в досудовому порядку можна звернутися до самої комісії або обласної комісії з письмовою заявою. Після цього буде проведений повторний огляд і винесене нове рішення.

Якщо ж військовому повторно відмовлять у задоволенні скарги, то таке рішення можна оскаржити у Центральній МСЕК Міністерства охорони здоров'я.

У складних випадках МСЕК можуть направляти людей, які звертаються для встановлення інвалідності, до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпро) та Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (м. Вінниця) для проведення обстеження. Після цього складають рекомендаційні консультативні висновки.

Рішення комісій усіх рівнів можна також оскаржити в суді. Строк на звернення до суду становить не пізніше шести місяців з дня рішення МСЕК. Звертатися потрібно до адміністративного суду за місцем проживання або перебування.