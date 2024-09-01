Может ли военный обжаловать решение медицинской комиссии: объяснение Минздрава

Для обжалования решения в досудебном порядке можно обратиться в комиссию или областную комиссию с письменным заявлением. После этого будет произведен повторный осмотр и вынесено новое решение.

Если же военному повторно откажут в удовлетворении жалобы, такое решение можно обжаловать в Центральной МСЭК Министерства здравоохранения.

В сложных случаях МСЭК могут направлять людей, которые обращаются за установление инвалидности, в клинику Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности (г. Днепр) и Научно-исследовательского института реабилитации инвалидов (г. Винница) для проведения обследования. После этого составляют рекомендательные консультативные заключения.

Решения комиссий всех уровней можно также обжаловать в суде. Срок обращения в суд составляет не позднее шести месяцев со дня решение МСЭК. Обращаться нужно в административный суд по месту жительства или пребывания.