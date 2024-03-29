Чи може Вірменія подати заявку на вступ в ЄС цього року: думка політоголів

У Вірменії почали частіше говорити про курс на Євросоюз. Вірменські ЗМІ навіть повідомляли про те, що країна хоче подати заявку на вступ до ЄС до цієї осені. Експерти вважають, що, ймовірно, між Вірменією та ЄС буде укладена угода про асоціацію.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії".

Вірменський політолог Рубен Меграбян вважає, що проєвропейський рух Вірменії - це не однокроковий процес, але важливо, щоб було ухвалено політичне рішення і було сформовано якесь уявлення про його поетапну реалізацію.

"Тому що за 30 минулих років настільки глибоко ми увійшли в це болото, що вийти за один день просто не вдасться", - пояснив він.

Інший вірменський політолог Армен Ованнісян вважає, що наразі про подачу заявки на вступ Вірменії в ЄС не йдеться. На його думку, зараз складно прорахувати поведінку уряду Нікола Пашиняна, оскільки він зав’язаний на страхах перед РФ.

Проте, як вважає політолог, на офіційному рівні готується певна угода між Вірменією та ЄС.

"Цілком ймовірно, що це буде угода про асоціацію. Тому що у нас є договір CEPA, це договір про всеосяжне співробітництво між ЄС і Вірменією. У 2013 році ми були готові підписати договір про асоціацію ще до приходу до влади Нікола Пашиняна. Це викликало реакцію РФ. Саргсяна викликали до Москви, і буквально за одну ніч було підписано заявку Вірменії на вступ до ЄвразЕС. Це багато хто вважає чорним днем для Вірменії", - сказав він.

За словами політолога, угода про асоціацію між Вірменією та ЄС може бути підписана вже цього літа.