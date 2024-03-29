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Может ли Армения подать заявку на вступление в ЕС в этом году: мнение политологов

Киев, Пятница 29 марта 2024 10:00
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Может ли Армения подать заявку на вступление в ЕС в этом году: мнение политологов Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Юрченко

В Армении стали чаще говорить о курсе на Евросоюз. Армянские СМИ даже сообщали о том, что страна хочет подать заявку на вступление в ЕС этой осенью. Эксперты считают, что, вероятно, между Арменией и ЕС будет заключено соглашение об ассоциации.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России".

Армянский политолог Рубен Меграбян считает, что проевропейское движение Армении - это не одношаговый процесс, но важно, чтобы было принято политическое решение и было сформировано какое-то представление о его поэтапной реализации.

"Потому что за 30 прошедших лет настолько глубоко мы вошли в это болото, что выйти за один день просто не удастся", - объяснил он.

Другой армянский политолог Армен Ованнисян считает, что пока о подаче заявки на вступление Армении в ЕС речь не идет. По его мнению, сейчас сложно просчитать поведение правительства Никола Пашиняна, поскольку оно завязано на страхах перед РФ.

Однако, по мнению политолога, на официальном уровне готовится определенное соглашение между Арменией и ЕС.

"По всей вероятности, это будет соглашение об ассоциации. Потому что у нас есть договор CEPA, это договор о всеобъемлющем сотрудничестве между ЕС и Арменией. В 2013 году мы были готовы подписать договор об ассоциации еще до прихода к власти Никола Пашиняна. Это вызвало реакцию РФ. Саргсяна вызвали в Москву, и буквально за одну ночь была подписана заявка Армении на вступление в ЕвразЭС. Это многие считают черным днем для Армении", - сказал он.

По словам политолога, соглашение об ассоциации между Арменией и ЕС может быть подписано уже этим летом.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее армянские СМИ сообщали, что Армения хочет взять курс на ЕС и официально отойти от Москвы.

В начале марта министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью подтвердил, что власти Армении обсуждают возможность присоединения страны к Европейскому союзу.

При этом глава МИД подчеркнул, что страна хочет расширить круг партнеров, в частности речь идет о США, ЕС, Ближнем Востоке и Индии.

Больше о том, как Армения берет курс на ЕС и как может отреагировать РФ - в материале РБК-Украина.

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Евросоюз Армения Никол Пашинян
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Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России