Чи може Україна стати крипто-центром Європи?

Наразі Україна входить до п’ятірки країн світу з найбільшими обсягами використання цифрових активів, зокрема, криптовалют. Фактично, наша держава по цьому критерію обігнала Японію, Сінгапур, Канаду, Об’єднанні Арабські Емірати та навіть Сполучені Штати Америки.

Це є дуже потужним сигналом для нашої IT-галузі, що Україна може позмагатися за статус справжнього крипто-центру Європи, з лояльною законодавчою базою, вільним обігом криптовалют, сталим попитом на крипто-послуги та зростаючим ринком загалом.

Але для цього треба виконати декілька важливих кроків, які стосуються законодавства та інвестиційного клімату загалом. І хоча ми звикли, що державна бюрократична машина зазвичай живе в іншому, аналоговому світі, цього разу нас нарешті чують.

У вересні минулого року Верховна Рада прийняла Закон "Про віртуальні активи". Хоча спочатку Президент України його ветував, станом на сьогодні закон із пропозиціями глави держави схвалений Верховною Радою. Чекаємо на його підписання Президентом та узгодження поправок у Податковий Кодекс, аби всі прийняті норми запрацювали.

Не можна не погодитись, що це серйозна заявка на успіх у перегонах за звання "криптовалютного центру Східної Європи".

Але варто розуміти, що одного законопроекту недостатньо. Адже для отримання статусу крипто-центру Європи треба створити необхідну інфраструктуру, аби користувачі всередені держави могли безперешкодно проводити транзакції, не переплачуючи комісії.

Наразі експерти виділяють декілька основних факторів, які можуть ще більше поліпшити статус України як крипто-держави:

Наявність технічного забезпечення для проведення криптовалютних транзакцій серед індивідуальних клієнтів;

Наявність крипто-проектів (гаманців, бірж, платформ), що на 100% локалізовані під національний ринок;

Розвинута банківська інфраструктура, як важливий елемент крипто-фіатного обміну;

Прозорі вимоги національних регуляторів.

Вже зараз можна сказати, що наша країна активно розвивається по всім цим критеріям. Але найбільший прогрес помітний саме у наявності відомих криптовалютних проектів, які значно спрощують використання цифрових активів, тим самим збільшуючи клієнтську базу.

І саме у цьому напрямку Україна вже значно обходить Європейский Союз. Адже існує не так багато європейських криптовалютних проектів, які б могли похизуватися інноваційними рішеннями чи революційними продуктами. І це не дивлячись на те, що цей напрям називають одним із ключових у розвитку міжнародної фінансової індустрії у 2023-2025 роках.

Тому у України з’явилася чудова можливість вже зараз зайняти цю нішу. Адже одна із відомих українських компаній, QMALL, активно прогресує на міжнародній арені і кожен раз дивує європейських колег своїми інноваційними продуктами. Цей криптовалютний бренд є найвідомішим за межами держави.

QMALL — це централізована криптовалютна біржа, створена в Україні в 2021 році. Богдан Прилепа — CEO біржі, запустив до цього безліч блокчейн-стартапів і криптовалютних бірж, що входять до топ-100 бірж на Сoinmarketcap, так само як і cпівзасновник QMALL — Микола Удянський. Компанія нещодавно отримала ліцензії від регуляторів для підкорення Європи, презентуючи там свої новітні сервіси та продукти, такі як Криптомати та QMALL картки. Також команда біржі працює над експансією не лише у Європі, але і на ринки Канади, Турції, Казахстану та інших країн.

Наразі команда QMALL працює над дійсно революційними рішеннями, котрих ще немає у жодних європейських гравців криптовалютного ринку. Наприклад, скоро має бути презентований маркетплейс QMALL для продажу та купівлі товарів в Україні за крипту, а також власний метавсесвіт. Останнє — надзвичайно важливо, адже це дозволить пришвидшити глобальну експансію біржі, та однією з найперших поринути у цей напрям Web3, що активно розвивається.

Крім цього, компанія встановлює криптомати в Європі та вже очікує випуск власної криптовалютної картки, що дозволить прискорити платежі та вивід коштів без обмежень.

За цим дуже уважно слідкують міжнародні криптовалютні учасники, регулятори, інвестори та партнери. Адже це можете значно розширити фінансові можливості для користувачів із різних країн, у тому числі Європи.

Як такий розвиток може вплинути на Україну?

Оскільки біржа QMALL вже отримала ліцензії від європейських регуляторів, то вона активно інтегрує свої продукти на регіони країн ЄС і вважається саме європейським гравцем. Але бренд компанії є суто українським, і команда активно працює над розвитком крипто-бренду всієї України.

А з оновленою законодавчою базою можна очікувати, що наша країна стане першою в Європі, де буде створена цифрова власна валюта з можливістю вільно оплачувати нею державні платежі, мита, податки, комунальні рахунки, тощо. Законодавчо також готується основа до вільного використання криптовалютних карток, що може стати справжньою революцією у фінансовому секторі багатьох країн.

Не дивно, що за цими законодавчими ініціативами активно слідкують у європейських країнах. І, можливо, це стане основою до подальшого розвитку крипто-індустрії у Європі. Але це 100% розпочинається із нашої держави, і вже зараз у України є можливість стати криптовалютним центром Європи, з новаторськими продуктами від QMALL, та вільною законодавчою базою.

Здається, саме цього чекають сотні інвесторів та десятки тисяч користувачів. Чи не це є можливістю не лише підвищити авторитет держави, але й залучити сотні мільйонів доларів інвестицій у країну?