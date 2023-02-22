Может ли Украина стать крипто-центром Европы?

В настоящее время Украина входит в пятерку стран мира с наибольшими объемами использования цифровых активов, в частности криптовалют. Фактически наше государство по этому критерию обогнало Японию, Сингапур, Канаду, Обьединенные Арабские Эмираты и даже Соединенные Штаты Америки.

Это очень мощный сигнал для нашей IT-отрасли, что Украина может посоревноваться за статус настоящего крипто-центра Европы, с лояльной законодательной базой, свободным оборотом криптовалют, постоянным спросом на крипто-услуги и растущим рынком в целом.

Но для этого нужно выполнить несколько важных шагов, касающихся законодательства и инвестиционного климата. И хотя мы привыкли, что государственная бюрократическая машина обычно живет в другом, аналоговом мире, в этот раз нас наконец-то слышат.

В сентябре прошлого года Верховная Рада приняла Закон "О виртуальных активах". Хотя сначала Президент Украины его ветировал, по состоянию на сегодняшний день закон с предложениями главы государства одобрен Верховной Радой. Ждем его подписания Президентом и согласования поправок в Налоговый Кодекс, чтобы все принятые нормы заработали.

Нельзя не согласиться, что это серьезная заявка на успех в гонке за звание "криптовалютного центра Восточной Европы".

Но следует понимать, что одного законопроекта недостаточно. Ведь для получения статуса крипто-центра Европы нужно создать необходимую инфраструктуру, чтобы пользователи внутри государства могли беспрепятственно проводить транзакции, не переплачивая комиссии.

Пока эксперты выделяют несколько основных факторов, которые могут еще больше улучшить статус Украины как крипто-государства:

Наличие технического обеспечения для проведения криптовалютных транзакций среди индивидуальных клиентов;

Наличие крипто-проектов (кошельков, бирж, платформ), которые на 100% локализованы под национальный рынок;

Развита банковская инфраструктура как важный элемент крипто-фиатного обмена;

Прозрачные требования государственных регуляторов.

Уже сейчас можно сказать, что наша страна активно развивается по всем этим критериям. Но наибольший прогресс заметен именно в наличии известных криптовалютных проектов, значительно упрощающих использование цифровых активов, тем самым увеличивая клиентскую базу.

И именно в этом направлении Украина значительно обходит Европейский Союз. Ведь существует не так много европейских криптовалютных проектов, которые могли бы похвастаться инновационными решениями или революционными продуктами. И это, несмотря на то, что это направление называют одним из ключевых в развитии международной финансовой индустрии в 2023-2025 годах.

Поэтому у Украины появилась отличная возможность уже сейчас занять эту нишу. Ведь одна из известных украинских компаний QMALL активно прогрессирует на международной арене и каждый раз удивляет европейских коллег своими инновационными продуктами. Этот криптовалютный бренд является самым известным за пределами государства.

QMALL – это централизованная криптовалютная биржа, созданная в Украине в 2021 году. Богдан Прилепа – CEO биржи, запустил до этого множество блокчейн-стартапов и криптовалютных бирж, входящих в топ-100 бирж на Соinmarketcap, так же как и соучредитель QMALL – Николай Удянский. Компания недавно получила лицензии от регуляторов для покорения Европы, представляя там свои новейшие сервисы и продукты, такие как Криптоматы и QMALL карты. Также команда биржи работает над экспансией не только в Европе, но и на рынки Канады, Турции, Казахстана и других стран.

Сейчас команда QMALL работает над действительно революционными решениями, которых еще нет ни у каких европейских игроков криптовалютного рынка. Например, скоро должен быть презентован маркетплейс QMALL для продажи и покупки товаров в Украине за крипту, а также собственная метавселенная. Последнее — чрезвычайно важно, ведь это позволит ускорить глобальную экспансию биржи, и одной из первых интегрироваться в активно развивающееся направление Web3.

Кроме того, компания устанавливает криптоматы в Европе и уже ожидает выпуск собственной криптовалютной карты, что позволит ускорить платежи и вывод средств без ограничений.

За этим очень внимательно следят международные криптовалютные участники, регуляторы, инвесторы и партнеры. Ведь это может значительно расширить финансовые возможности для пользователей из разных стран, в том числе Европы.

Как такое развитие может повлиять на Украину?

Поскольку биржа QMALL уже получила лицензии от европейских регуляторов, она активно интегрирует свои продукты в регионы стран ЕС и считается именно европейским игроком. Но бренд компании сугубо украинский, и команда активно работает над развитием крипто-бренда всей Украины.

А в обновленной законодательной базой можно ожидать, что наша страна станет первой в Европе, где будет создана собственная цифровая валюта с возможностью свободно оплачивать государственные платежи, пошлины, налоги, коммунальные счета и т.д. Законодательно также готовится основа для свободного использования криптовалютных карт, что может стать настоящей революцией в финансовом секторе многих стран.

Неудивительно, что эти законодательные инициативы активно отслеживают в европейских странах. И, возможно, это станет основой для дальнейшего развития крипто-индустрии в Европе. Но это 100% начинается с нашего государства, и уже сейчас у Украины есть возможность стать криптовалютным центром Европы, с новаторскими продуктами от QMALL и свободной законодательной базой.

Кажется, этого ждут сотни инвесторов и десятки тысяч пользователей. Не это ли возможность не только повысить авторитет государства, но и привлечь сотни миллионов долларов инвестиций в страну?