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Чи може Україна стати членом ЄС в умовах війни: відповідь заступника голови Єврокомісії

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Середа 11 січня 2023 11:33
Чи може Україна стати членом ЄС в умовах війни: відповідь заступника голови Єврокомісії Фото: Франс Тіммерманс, перший заступник голови Європейської комісії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Україна не зможе стати членом ЄС доти, доки на її території перебувають війська Російської Федерації. Водночас союз повинен підтримати країну в досягнені її мети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови Єврокомісії Франса Тіммерманса в інтерв'ю DW.

"Ні, це неможливо (вступ України до ЄС в умовах війни, - ред.). Але вся ідея в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту переможницею, суверенною, незалежною, вільною і мала можливість сама зробити цей вибір. І я думаю, що Україна бореться за те, щоб це сталося. Європейський союз має підтримати Україну в досягненні цієї мети", - заявив Тіммерманс.

Заступник голови Єврокомісії відзначив, що вступ України змінить характер Європейського союзу та порівняв це за ступенем впливу з найбільшим разовим розширенням ЄС у 2004 році.

Відзначивши перші кроки України з виконання семи критеріїв Тіммерманс наголосив на важливості того, аби ЄС показав, що він може зробити, аби наблизити нашу країну до своєї мети.

"Ми повинні відповісти на це, сказавши Україні: добре, зараз ви ухвалили цей закон, найближчими роками ми допоможемо вам реалізувати його, і ми надамо вам підтримку, щоб його впровадження було успішним. Цей процес підготовки до вступу буде надзвичайно важливим, але ми повинні почати його негайно", - пояснив заступник голови Єврокомісії.

Також Тіммерманс виділив можливу роль України в реалізації стратегії енергетичного переходу в Євросоюзі. За його словами, необхідно, аби наша країна стала частиною майбутньої водневої економіки ЄС.

"Україна ідеально підходить для того, щоб стати великим виробником зеленого водню і біометану для товарів, які будуть потрібні для чистої економіки Європи в майбутньому", - заявив Тіммерманс.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами посла України в Британії Вадима Пристайка, лише після перемоги над Росією, Україна зможе стати членом в ЄС та НАТО.

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