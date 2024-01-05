Чи може Україна провести наступ, як на Харківщині та Херсонщині: оцінка експерта

Масштабних наступальних операцій, як було у Харківській та Херсонській областях у 2022 році, ймовірно, вже не вдасться повторити. Україні потрібно нарощувати потенціал для операцій іншого формату.

"Таких операцій вже не буде. Треба розуміти, що надалі ми будемо вести бойові дії і наступальні операції проти глибокоешелонованої підготовленої оборони противника на всіх напрямках, на яких ми будемо наступати. Можливо, за виключенням якихось зухвалих вилазок в обхід оборонних укріплень противника через території Російської Федерації", - сказав він.

Експерт зазначив, що росіяни по всій протяжності фронту - фактично від Скадовська до Троїцького - зводять укріплення, а в Донецькій області ці укріплення будувалися протягом багатьох років.

"Тому легких "прогулянок" чи операцій таких, як були, у нас уже не буде. Нам потрібно думати і працювати над нарощуванням нашого потенціалу настільки, щоб ми могли відповідати традиційним вимогам наступальної операції - тобто перевазі в повітрі, в ударних силах та засобах, в особовому складі, в маневреності тощо - щоб прорвати оборону противника", - додав Грабський.

Операції у Харківській та Херсонській областях були проведені виключно з використанням наземної техніки і угруповань військ. На думку експерта, майбутні операції України, ймовірно, будуть зовсім іншого формату з використанням не лише наземної техніки. Грабський вважає, що потрібно думати про розширення спектра операцій, зокрема в повітрі.

" І крім того, на сьогодні і зокрема у найближчій перспективі вже не йдеться про проведення якихось дуже масштабних наземних операцій - ми для цього просто фізично не матимемо сили, це неможливо. Йдеться про нарощування нашого бойового потенціалу в повітрі і, можливо, на морі", - наголосив він.

На питання про те, чи може Україна щороку просуватися вглиб на 15 кілометрів, експерт відповів, що це неможливо, тому що ми країна, яка воює з противником, який переважає нас кількістю.

"Ми не можемо дозволити собі таке - прогризати оборону противника на 15 кілометрів", - сказав Грабський.

Ситуація на фронті

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують. Раніше стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один з териконів у районі Горлівки Донецької області. Проте, до прикладу, ситуація у районі Авдіївки та Мар'їнки складна.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські військовослужбовці відійшли на північну околицю Мар'їнки, оскільки росіяни повністю знищили українське місто.

Детальніше про те, яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова" - читайте в огляді РБК-Україна.