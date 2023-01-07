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Чи може Україна повністю захиститися від ракетних ударів: відповідь генерала Павлюка

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Київ, Субота 07 січня 2023 12:27
Чи може Україна повністю захиститися від ракетних ударів: відповідь генерала Павлюка Фото: командувач угруповання сил і засобів оборони столиці Олександр Павлюк (radiosvoboda.org)
Автор: Марія Кучерявець

Захист на 100% від ракетних ударів не дає жодна система ППО. Все залежить від того, наскільки масований ведеться обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в інтерв'ю "Суспільному".

"100% гарантій не дасть ні одна система. Все залежить від масованості удару. Українська система ППО робить дива. Знищує 70-90% відсотків цілей. Та противник теж готується. Вони міняють траєкторії, способи ураження", - каже Павлюк.

Своєю чергою він зазначив, що в окупантів залишилось не так багато потужностей.

"Тому вони прораховують кожен політ ракети. Ми просимо партнерів більш ефективні засоби ППО. Вони надходять, але не такими темпами й кількостями, як нам потрібно. Якщо прийдуть ЗРК Patriot, це буде потужний захист. Вони вражають будь-який тип ракет, навіть балістику. Але нам потрібно ще більше ракет. Повітряних цілей багато. Без допомоги нам буде тяжко", - підсумував Павлюк.

Нагадаємо, за даними глави Міноборони Олексія Резнікова, російські запаси ракет значно зменшились з початку повномасштабного вторгнення в Україну. РФ має ще 19% стратегічних високоточних ракет та близько 78% тактичних.

Додамо, що президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні попередив українців про можливі ракетні удари окупантів на різдвяні свята, та зазначив, що ППО зробить все можливе для захисту.

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