Чи може Україна перехопити стратегічну ініціативу до кінця року: що кажуть у Міноборони

"До кінця року залишилось два з половиною місяці. Перехоплення стратегічної ініціативи - це завдання дуже складне", - сказав він.

За його словами, для того, щоби перехопити саме стратегічну ініціативу - не тактичну, не оперативну - це дуже важка робота і вона не робиться протягом місяця чи двох. Це вимагає залучення дуже великих ресурсів - як людських, так і озброєння, і військової техніки.

"І поки ми не здобудемо перевагу в повітрі чи хоча б часткову перевагу - на деяких напрямках - зробити це (перехопити стратегічну ініціативу, - ред.) буде для нас дуже складно", - повідомив Гаврилюк.

Цілі Росії

Відповідаючи на питання щодо цілей РФ, Гаврилюк зазначив, що це "цілі, які вони собі ставлять, вони собі ставлять вже давно - вони хотіли за три дні бути в Києві".

"Вже в них це не вийшло. І їхні цілі будуть досягнуті настільки, наскільки ми їм це дозволимо. Ми їм дозволяти цього не збираємося" - сказав він.

Гаврилюк не вважає, що росіяни досягли успіху у цьому році. "На сьогоднішній день можна вважати наступальні дії, при всіх невдачах, при можливі й втраті Селидового, Часового Яру, при втраті вже Вугледару. Це не можна вважати успіхом наступальної операції. Це провальна наступальна операція з боку росіян. Вони не досягли тієї мети, яка прописана в бойових статутах і яка була в бойових розпорядженнях підрозділів, які мали робити наступальні дії. Це головне", - додав він.

За його словами, в бойових розпоряджаннях не прописується повзуче просування на 100 метрів. А наступальна операція по такій лінії фронту як на Сході має здійснюватися через прорив і просування вглиб.

"По бойовому статуту стоїть завдання прорвати лінію фронту в ширину 6-8 км, щоб туди можна було спрямувати ті резерви, які є, щоб оточити ворога і зайти йому в тили. Це є завдання наприклад наступаючої дивізії. На східному фронті - це 60 - 80 км - за великим рахунком мають наступати дві дивізії", - розповів Гаврилюк.