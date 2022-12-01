Чи може Угорщина заблокувати рух України до ЄС: відповідь Стефанішиної

Як розповіла Стефанішина на панельній дискусії форуму, на єврокомісара з питань розширення і сусідства Європарламенту Олівера Варгеї чинить тиск уряд Угорщини, проте це жодним чином не зможе заблокувати шлях України до членства в ЄС.

"Звичайно, єврокомісар з питань політики розширення має значні повноваження. Проте рішення про виконання Україною семи необхідних реформ прийматимуть інші, профільні, єврокомісари. Олівер Варгеї лише зведе їхні висновки в один документ. І знову ж таки - остаточне рішення прийматиметься політичним керівництвом ЄС - лідерами всіх країн-членів", - пояснила віцепрем'єр.

Нагадаємо, що український уряд вважає, що в єврокомісара з розширення і сусідства Олівера Варгеї упереджене ставлення щодо країн-кандидатів у члени ЄС. І це стосується не лише України, а й Молдови, яка розглядатиметься в ЄС водночас з Україною. На думку експертів, це може сприяти реваншу Росії у Молдові, що спричинить ще одну "гарячу" точку на європейському континенті.