Чи може Туреччина бути посередником у закінченні війни - думка Джемілєва

Джемілєв нагадав, що ще у 2014 році, коли Росія розпочала окупацію Криму, він разом із Рефатом Чубаровим зустрічався з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він просив турецького лідера закрити протоки Босфор і Дарданелли для російських кораблів, приєднатися до санкцій ЄС проти РФ і заблокувати Крим турецьким флотом.

Однак Туреччина відмовилася, пояснивши, що перекриття проток можливе лише в разі безпосередньої участі країни у війні, санкції є неможливими через тісні економічні зв’язки з Росією, а військова блокада Криму можлива лише за рішенням НАТО.

Джемілєв переконаний, що Росія не дозволить Туреччині виступати посередником у переговорах, оскільки Анкара має чітку позицію щодо Криму. Він нагадав, що під час останнього саміту "Кримської платформи" Ердоган заявив, що "украдений Крим має повернутися Україні", що повністю відповідає міжнародному праву. На його думку, російский диктатор Путін ніколи не погодиться на такого посередника, адже йому потрібні лідери на кшталт прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.