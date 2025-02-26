Чи може Туреччина бути посередником у закінченні війни - думка Джемілєва

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв сумнівається, що Туреччина може виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. За його словами, Москва не погодиться на таку роль через чітку позицію Анкари щодо Криму.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв.
Джемілєв нагадав, що ще у 2014 році, коли Росія розпочала окупацію Криму, він разом із Рефатом Чубаровим зустрічався з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він просив турецького лідера закрити протоки Босфор і Дарданелли для російських кораблів, приєднатися до санкцій ЄС проти РФ і заблокувати Крим турецьким флотом.
Однак Туреччина відмовилася, пояснивши, що перекриття проток можливе лише в разі безпосередньої участі країни у війні, санкції є неможливими через тісні економічні зв’язки з Росією, а військова блокада Криму можлива лише за рішенням НАТО.
Джемілєв переконаний, що Росія не дозволить Туреччині виступати посередником у переговорах, оскільки Анкара має чітку позицію щодо Криму. Він нагадав, що під час останнього саміту "Кримської платформи" Ердоган заявив, що "украдений Крим має повернутися Україні", що повністю відповідає міжнародному праву. На його думку, російский диктатор Путін ніколи не погодиться на такого посередника, адже йому потрібні лідери на кшталт прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Нагадаємо, що 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч офіційних делегацій США та Росії. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про відмову від територіальних поступок Україні, підкресливши жорстку позицію Москви перед переговорами з командою президента США Дональда Трампа.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до посередників, включаючи американців і європейців, наголосивши на прагненні вирішити конфлікт мирним шляхом, але без компромісів у питаннях територіальної цілісності та суверенітету України.
Під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Зеленський обговорив ці питання. Він також підкреслив важливість допомоги Туреччини в обміні полоненими та забезпеченні продовольчої безпеки для України.