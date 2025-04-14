Чи може Трамп продати Україні Patriot: що говорить сенатор США

Кореспондент запитав у Кейна, чи вважає він реалістичною ідею України про купівлю у США систем ППО Patriot.

"Я вважаю, що необхідно всіляко підтримувати Україну в протиповітряній обороні. І очевидно, що системи Patriot є відмінним механізмом ППО", - підкреслив у відповідь сенатор.

Він нагадав, що Patriot є не тільки у США, а й у інших країн. Тому всі союзники мають рішуче підтримувати протиповітряну оборону України.

"І якщо це стосується Patriot, то це те, що потрібно. Ми повинні зробити свій внесок, щоб це відбулося. Знову ж таки, чи все це від США, чи це від США і союзників. Я вважатиму за краще, щоб відповідні системи озброєння обговорювалися між нашим військовим керівництвом. Але я відданий тому, щоб інвестиції в українську ППО були солідними", - уточнив Кейн.