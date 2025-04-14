Может ли Трамп продать Украине Patriot: что говорит сенатор США

Корреспондент спросил у Кейна, считает ли он реалистичной идею Украины о покупки у США систем ПВО Patriot.



"Я считаю, что необходимо всячески поддерживать Украину в противовоздушной обороне. И очевидно, что системы Patriot являются отличным механизмом ПВО", - подчеркнул в ответ сенатор.

Он напомнил, что Patriot есть не только у США, но и у других стран. Поэтому все союзники должны решительно поддерживать противовоздушную оборону Украины.

"И если это касается Patriot, то это то, что нужно. Мы должны внести свой вклад, чтобы это произошло. Опять же, все ли это от США, или это от США и союзников. Я предпочту, чтобы соответствующие системы вооружения обсуждались между нашим военным руководством. Но я предан тому, чтобы инвестиции в украинскую ПВО были солидными", - уточнил Кейн.