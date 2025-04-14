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Чи може Трамп продати Україні Patriot: що говорить сенатор США

Київ, Понеділок 14 квітня 2025 20:30
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Чи може Трамп продати Україні Patriot: що говорить сенатор США Фото: Тім Кейн, сенатор США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Роман Кот

США мають допомогти посилити протиповітряну оборону України системами Patriot. Це питання вирішуватимуть на рівні військового командування.

Про це під час брифінгу в Києві у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна заявив сенатор-демократ Тім Кейн.

Кореспондент запитав у Кейна, чи вважає він реалістичною ідею України про купівлю у США систем ППО Patriot.

"Я вважаю, що необхідно всіляко підтримувати Україну в протиповітряній обороні. І очевидно, що системи Patriot є відмінним механізмом ППО", - підкреслив у відповідь сенатор.

Він нагадав, що Patriot є не тільки у США, а й у інших країн. Тому всі союзники мають рішуче підтримувати протиповітряну оборону України.

"І якщо це стосується Patriot, то це те, що потрібно. Ми повинні зробити свій внесок, щоб це відбулося. Знову ж таки, чи все це від США, чи це від США і союзників. Я вважатиму за краще, щоб відповідні системи озброєння обговорювалися між нашим військовим керівництвом. Але я відданий тому, щоб інвестиції в українську ППО були солідними", - уточнив Кейн.

Пропозиція України про Patriot

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова придбати у США десять систем протиповітряної оборони Patriot.

Такі системи потрібні Україні, оскільки вони можуть збивати балістичні ракети Росії, якими агресор останнім часом часто б'є по мирних містах.

Зеленський уточнював, що для купівлі Patriot Україна готова виділити 15 млрд доларів.

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