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Чи може тільки деокупована частина України вступити до НАТО: відповідь МЗС

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Київ, П'ятниця 21 квітня 2023 19:54
Чи може тільки деокупована частина України вступити до НАТО: відповідь МЗС Фото: в МЗС відповіли, чи можливе членство в НАТО лише деокупованих територій України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна не може вступати до НАТО частинами. Членство в Альянсі буде лише за умови дотримання міжнародно визнаних кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ України Євгена Перебийніса в ефірі телемарафону.

"Україна не може і не вступатиме (до НАТО - ред.) частинами. Україна є державою, яка має міжнародно визнані кордони. Звичайно, ми приєднуватимемося до тих чи інших організацій у міжнародно визнаних кордонах", - підкреслив він.

За його словами, прикладом у питанні євроатлантичної інтеграції для України може бути шлях Фінляндії та Швеції. Варіант вступу через ПДЧ не підходить нашій країні.

"Ми в принципі переросли цей етап. Сьогодні Україна з військової точки зору готова до членства більше ніж деякі інші члени", - уточнив Перебийніс.

Дипломат додав, що є й політичні вимоги, які Україна вже виконує, наближаючись до вступу в ЄС.

"Тому ми думаємо, що повинні розраховувати в наближенні нашого членства в НАТО не на десятиліття, а набагато швидше", - зазначив заступник глави МЗС.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що всі члени Альянсу підтримують членство України.

Також ми писали, що за словами президента України Володимира Зеленського, наша країна зробила все для того, щоб її заявку на членство в НАТО задовольнили.

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