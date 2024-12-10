Чи може Росія щомісяця виробляти 25 ракет "Орєшнік": оцінка експерта

"Орєшнік" - це дійсно зброя, з якою ми не можемо впоратися, але вона не настільки страшна, як росіяни розписують. І, крім того, масове виробництво таких ракет неможливо. (Виробництво Росією 25 "Орєшніків" на місяць - ред.) - це нереально. Навіть на рік це нереально", - сказав Романенко.

За його словами, ракети "Ярс-М", "Рубєж" і похідні від них випускає один завод - Воткінський. Тому росіянам треба буде зняти реальні міжконтинентальні балістичні ракети з виробництва і всі зусилля зосередити на "Орєшніку".

"А хто на це піде в умовах загострення міжнародної ситуації з військовими діями. Тому будуть виробляти як максимум паралельно, а якщо на рік вони здатні виробляти до десятка ракет, то це означає по 5 штук кожного типу. Ну, може бути якась перевага, ну 6. Тобто одна ракета на два місяці, один удар на два місяці. Звичайно, все це базується на попередній статистиці", - зазначив експерт.

Романенко наголосив, що подвоїти виробництво ракет нереально, адже цього не дозволить верстатний парк.

"Тобто загальні площі можна збільшити, але хочу сказати, що все це старанно відслідковується супутниковою розвідкою. І жодної інформації про те, що на Воткінському заводі збудували нові корпуси, нові цехи, поки що не було, а це було б оприлюднено. Поки що такої інформації не було. Так що те що там подвоїли виробництво, у мене великі сумніви", - додав експерт.