Чи може Росія щомісяця виробляти 25 ракет "Орєшнік": оцінка експерта
Росіяни не здатні щомісяця виробляти близько 25 балістичних ракет "Орєшнік". Така кількість нереальна навіть за рік.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів експерт з авіації Валерій Романенко.
"Орєшнік" - це дійсно зброя, з якою ми не можемо впоратися, але вона не настільки страшна, як росіяни розписують. І, крім того, масове виробництво таких ракет неможливо. (Виробництво Росією 25 "Орєшніків" на місяць - ред.) - це нереально. Навіть на рік це нереально", - сказав Романенко.
За його словами, ракети "Ярс-М", "Рубєж" і похідні від них випускає один завод - Воткінський. Тому росіянам треба буде зняти реальні міжконтинентальні балістичні ракети з виробництва і всі зусилля зосередити на "Орєшніку".
"А хто на це піде в умовах загострення міжнародної ситуації з військовими діями. Тому будуть виробляти як максимум паралельно, а якщо на рік вони здатні виробляти до десятка ракет, то це означає по 5 штук кожного типу. Ну, може бути якась перевага, ну 6. Тобто одна ракета на два місяці, один удар на два місяці. Звичайно, все це базується на попередній статистиці", - зазначив експерт.
Романенко наголосив, що подвоїти виробництво ракет нереально, адже цього не дозволить верстатний парк.
"Тобто загальні площі можна збільшити, але хочу сказати, що все це старанно відслідковується супутниковою розвідкою. І жодної інформації про те, що на Воткінському заводі збудували нові корпуси, нові цехи, поки що не було, а це було б оприлюднено. Поки що такої інформації не було. Так що те що там подвоїли виробництво, у мене великі сумніви", - додав експерт.
Вкиди Росії щодо "Орєшніка"
Нагадаємо, видання Military Watch Magazine писало, що Росія нібито може виробляти до 300 ракет "Орєшнік" на рік.
Зазначається, що ракета здатна розміщувати як ядерні, так і звичайні боєголовки, а також вражати до шести цілей, що робить її "високо оціненим засобом боротьби з силами Західного блоку по всій Європі, а також глибоко в Тихому океані й в Арктиці".
Зокрема видання відзначало, що, можливо, посилення виробництва "Орєшніка" призведе до скорочення виробництва балістичних ракет міжконтинентальної дальності, зокрема РС-24 "Ярс".
За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, інформація щодо здатності Росії виробляти 25 "Орєшніків" щомісяця не відповідає дійсності.
Він зауважив, що через санкційний тиск цикл виробництва високотехнологічних ракет у Росії суттєво сповільнився.
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