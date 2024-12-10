Может ли Россия ежемесячно производить 25 ракет "Орешник": оценка эксперта
Россияне не способны ежемесячно производить около 25 баллистических ракет "Орешник". Такое количество нереально даже за год.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.
"Орешник" - это действительно оружие, с которым мы не можем справиться, но оно не столь страшно, как россияне расписывают. И кроме того, массовое производство таких ракет невозможно. (Производство Россией 25 "Орешников" в месяц - ред.) - это нереально. Даже в год это нереально", - сказал Романенко.
По его словам, ракеты "Ярс-М", "Рубеж" и производные от них выпускает один завод - Воткинский. Поэтому россиянам нудно будет снять реальные межконтинентальные баллистические ракеты с производства и все усилия сосредоточить на "Орешнике".
"А кто на это пойдет в условиях обострения международной ситуации с военными действиями. Поэтому будут производить как максимум параллельно, а если в год они способны производить до десятка ракет, то это значит по 5 штук каждого типа. Ну, может быть какое-нибудь преимущество, ну 6. То есть одна ракета на два месяца, один удар на два месяца. Конечно, все это базируется на предварительной статистике", - отметил эксперт.
Романенко подчеркнул, что удвоить производство ракет нереально, ведь этого не позволит станочный парк.
"То есть общие площади можно увеличить, но хочу сказать, что все это тщательно отслеживается спутниковой разведкой. И никакой информации о том, что на Воткинском заводе построили новые корпуса, новые цеха, пока не было, а это было бы обнародовано. Пока такой информации не было. Так что то, что там удвоили производство, у меня большие сомнения", - добавил эксперт.
Вбросы России относительно "Орешника"
Напомним, издание Military Watch Magazine писало, что Россия якобы может производить до 300 ракет "Орешник" в год.
Отмечается, что ракета способна размещать как ядерные, так и обычные боеголовки, а также поражать шести целей, что делает ее "высоко оцененным средством борьбы с силами Западного блока по всей Европе, а также глубоко в Тихом океане и в Арктике".
В частности, издание отмечало, что, возможно, усиление производства "Орешника" приведет к сокращению производства баллистических ракет межконтинентальной дальности, в частности РС-24 "Ярс".
По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, информация о способности России производить 25 "Орешников" ежемесячно не соответствует действительности.
Он отметил, что из-за санкционного давления цикл производства высокотехнологичных ракет в России существенно замедлился.
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