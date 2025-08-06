Чи може Росія піти на перемир'я з Україною в небі: думка Подоляка

За його словами, у російського диктатора Володимира Путіна зараз є два інструменти війни. Перший - геноцидальні удари, сконцентровані і масштабовані по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню, щоб кошмарити українців. Другий - живий ресурс, якого у Росії багато і він дешевий.

Він уточнив, що перший інструмент створює медійну пропагандистську реальність, а другий - не продається публічно. Для Росії важливо показувати, що вона нібито домінує у війні.

"Я думаю, що відмовитися від ключового інструменту ведення війни це напівзаморозка, але вона нічого не дає Росії. Тобто, вони не доходять до вирішення тих завдань, які ставив Путін, навіть незважаючи на те, що це неможливо. Але і медійно вони втрачають тоді ці суб'єктні можливості свої", - вважає радник глави ОП.

Також Подоляк уточнив, що Путін міг би запропонувати і перемир'я на морі, оскільки в Москві вже намагалися пропонувати таку ініціативу під час переговорів зі США. Але тоді Кремль вимагав, щоб Україна повністю вийшла з Чорного моря.

За таким самим принципом росіяни можуть вимагати, щоб Україна зобов'язалася відмовитися від ударів по Росії, але самі окупанти продовжать атакувати цивільну інфраструктуру.

"Росія не може, не хоче і не буде без примусу виходити з війни. Спочатку гроші, а потім стільці. Так само і тут. Спочатку санкції, досить руйнівні санкції, які забороняють санкції на вторинному ринку, це для тієї ж Індії, Китаю чи Бразилії, після цього переговори. Інакше воно працювати не буде", - наголосив він.