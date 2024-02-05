Чи може Путін приїхати до Авдіївки перед виборами в РФ: думка експерта

За словами експерта, він сумнівається, що Путін справді планує візит до Авдіївки для того, щоб записати відео перед президентськими виборами.

"Він дуже обережний у питаннях власної безпеки. Досить згадати, як за два роки війни він двічі чи тричі побував у штабі російського угруповання військ, задіяного в так званому "СВО", у Ростові. Ще раз у Маріуполі, на Арабатській стрілці, і все", - зазначив Селезньов.

На його думку, для диктатора дуже важливо, щоб його війська взяли Авдіївку під контроль напередодні виборів.

"Авдіївка медійно підсвічена. Відповідно взяття її під контроль створить ореол перемоги російської армії. Оскільки останніх масштабних успіхів ця армія досягла ще у Соледарі та Бахмуті", - додав він.

Чутки про плани Путіна

Нагадаємо, раніше у Telegram-каналі "Кремлівська табакерка" з'явилася інформація про те, що Путін має намір записати звернення з підвалів Авдіївки на тлі західної техніки.

Диктатор нібито вважає, що у підвалах коксохіму заховано багато військової техніки НАТО. Він вимагає захопити місто до перших чисел березня, а військовому командуванню вже довели таке завдання.

До речі, детальніше про ситуацію навколо Авдіївки можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.