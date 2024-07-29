Чи може Путін поїхати на другий саміт миру: які прогнози України

Україна до кінця цього року планує провести вже другий саміт миру, на який планують запросити представників Росії. Участь країни-агресора, як і диктатора Володимира Путіна, поки що видається малоймовірною.

Детальніше про те, чи може голова Кремля брати участь у саміті, - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Чи може Путін бути на саміті

Україна вже провела перший саміт миру, він відбувся у Швейцарії 15-16 червня. Тоді Росію на захід не кликали, оскільки до її можливої участі треба було "підготуватися". Зокрема, Україна хоче підготувати до другого саміту мирний план, який можуть у ході заходу представити країні-агресору.

Підготовка до другого саміту вже розпочинається. Планується провести три зустрічі на рівні радників глав держав з питань енергетичної та ядерної безпеки, продовольчої безпеки та обміну полоненими всіх на всіх.

Українські чиновники, зокрема президент України Володимир Зеленський, вже неодноразово висловлювали надію, що представник РФ поїде на другий саміт миру.

Зокрема, в інтерв'ю Bloomberg глава української держави не відкидав можливості запрошення Путіна на саміт миру. Але Зеленський сумнівається, що диктатор може приїхати на захід.

"Мені здається, що він боїться виїжджати з Росії. Може до цього моменту в Кремлі буде інша людина, ну що ж, буде інша", - розповів президент України.

Що говорив диктатор про мирну ініціативу Києва

Варто зауважити, що сам глава Кремля був небагатослівним щодо української ініціативи провести саміт миру.

У квітні під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком він, коментуючи тоді ще майбутній перший саміт миру, образився, що Росію не запросили і казали, що вона "відмовляється від участі".

"Але ще раз хочу наголосити, що ми "за", але тільки не у форматі нав'язування нам будь-яких схем, які нічого не мають спільного з дійсністю", - додав він.

При цьому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков скаржився, що саміт миру - це ультимативні умови для його країни. За його словами, РФ у подібних самітах "брати участь не збирається".