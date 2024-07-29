Может ли Путин поехать на второй саммит мира: каковы прогнозы Украины

Украина до конца этого года планирует провести уже второй саммит мира, на который планируют пригласить представителей России. Участие страны-агрессора, как и диктатора Владимира Путина, пока кажется маловероятным.

Более детально о том, может ли глава Кремля участвовать в саммите, - в материале РБК-Украина ниже.

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Может ли Путин быть на саммите

Украина уже провела первый саммит мира, он состоялся в Швейцарии 15-16 июня. Тогда Россию на мероприятие не звали, поскольку к ее возможному участию надо было “подготовиться”. В частности, Украина хочет подготовить ко второму саммиту мирный план, который могут в ходе мероприятия представить стране-агрессору.

Подготовка ко второму саммиту уже начинается. Планируется провести три встречи на уровне советников глав государств по вопросам энергетической и ядерной безопасности, продовольственной безопасности и обмена пленными всех на всех.

Украинские чиновники, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, уже неоднократно выражали надежду, что представитель РФ поедет на второй саммит мира.

В частности, в интервью Bloomberg глава украинского государства не исключал возможность приглашения Путина на саммит мира. Но Зеленский сомневается в том, что диктатор может приехать на мероприятие.

"Мне кажется, что он боится выезжать из России. Может к этому моменту в Кремле будет другой человек, ну что ж - будет другой", - рассказал президент Украины.

Что говорил диктатор о мирной инициативе Киева

Стоит заметить, что сам глава Кремля был немногословен относительно украинской инициативы провести саммит мира.

В апреле во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко он, комментируя тогда еще предстоящий первый саммит мира, обиделся, что Россию не пригласили и говорили, что она “отказывается от участия”.

"Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы "за", но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью", - добавлял он.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков жаловался, что саммит мира - это ультимативные условия для его страны. По его словам, РФ в подобных саммитах "участвовать не собирается".