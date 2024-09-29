Чи може Японія поставити Україні ракети до Patriot за участю США: відповідь посла

Постачання ракет до Patriot з Японії в США не має жодного відношення до ситуації в Україні. Це пов'язано з безпекою в індо-тихоокеанському регіоні.

Про це заявив надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі, пише РБК-Україна з посиланням на " Ми-Україна ".

"Я думаю, що мені треба пояснити, що саме ми зробили щодо постачання ракет Patriot з Японії до США. Чесно кажучи, це не має ніякого відношення до ситуації в УкраїніЦе більше повʼязано з нацбезпекою в індо-тихоокеанському регіоні, де розташовані Японія та Сполучені Штати і які відповідають за безпеку та стабільність", - сказав він.

За словами посла, на цьому фоні Японія вирішила змінити змінити принципи та відповідні інструкції щодо передачі оборонного обладнання, товарів ліцензійованого виробництва, зокрема й ракет до Patriot назад до США, які і надали Токіо ці ліцензії.

"Тому якщо ви просите мене прокоментувати заяви преси, то так, час від часу я помічаю дискусії про те, чи повинна Японія надавати Україні військову техніку чи ні. Але, як я вам сказав, коли мова йде про урядові дискусії, це не на порядку денному", - констатував Кунінорі.