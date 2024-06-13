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Чи може падіння Су-34 в Осетії бути пов'язане з діями України: думка експерта

Фото: російський літак Су-34 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко

Російський винищувач Су-34 розбився над Північною Осетією 11 червня. Це може бути прямими наслідками дій українських військ.

Як зазначив військовий експерт Олександр Мусієнко, знищення літаків у повітрі та на аеродромах укладається у стратегію досягнення переваги України в небі.

По-перше, знижується кількість ворожої бойової авіації. По-друге, досягається, на перший погляд, неочевидна, але не менш важлива мета, пов'язана з навантаженням та виснаженням.

Наприклад, у вівторок над Північною Осетією розбився Су-34. Мусієнко називає це прямими наслідками дій України.

"Тому що ми змусили російських пілотів літати на різні аеродроми. У тому числі на ті, куди вони раніше не літали. Росія витискає все зі своєї авіації, а це веде до катастроф і втрати досвідчених пілотів. Збільшилося навантаження на техніку, яка не справляється і стаються позаштатні ситуації", - пояснив експерт.

Падіння Су-34 в Осетії

Нагадаємо, 11 червня російський винищувач-бомбардувальник Су-34 зазнав авіакатастрофи на території Північної Осетії.

Інцидент стався в гористій місцевості в районі села Гірський Дзуарікау.

Пропагандистське агентство ТАСС, посилаючись на Міністерство оборони РФ, повідомило про загибель екіпажу.

Також у відомстві країни-агресора причиною авіатрощі попередньо називали "технічну несправність".

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