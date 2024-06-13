Может ли падение Су-34 в Осетии быть связано с действиями Украины: мнение эксперта

Как отметил военный эксперт Александр Мусиенко, уничтожение самолетов в воздухе и на аэродромах заключается в стратегии достижения преимущества Украины в небе.

Во-первых, снижается количество вражеской боевой авиации. Во-вторых, достигается, на первый взгляд, неочевидная, но не менее важная цель, связанная с нагрузкой и истощением.

К примеру, во вторник над Северной Осетией разбился Су-34. Мусиенко называет это прямыми последствиями действий Украины.

"Потому что мы заставили российских пилотов летать на разные аэродромы. В том числе на те, куда они раньше не летали. Россия выжимает все из своей авиации, а это ведет к катастрофам и потере опытных пилотов. Возросла нагрузка на технику, которая не справляется и происходят нештатные ситуации", - объяснил эксперт.