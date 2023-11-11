UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи може корупція в Україні стати перешкодою для переговорів про вступ до ЄС: думка посла

Фото: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова (facebook com Zubko Hennadiy)
Автор: Наталія Юрченко

Україна - не єдина країна в Європі, яка має факти корупції. Але головне на шляху до членства в Європейському союзі - це боротьба з корупцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла ЄС в Україні Катаріну Матернову в ефірі телемарафону.

"Боротьба з корупцією - процес, який ніколи не зупиняється.Україна - не єдина країна, що має корупцію, але ви вже зробили багато роботи. У вас є чотири функціонуючі антикорупційні інституції, є реформовані суди, не всі, але це процес, який триває. У вас є вільні засоби масової інформації, сильне громадянське суспільство", - сказала вона.

Дипломат також додала, що Україна продовжує антикорупційну роботу, тому результати не забаряться.

На думку посла, факти корупції не стануть перешкодою у переговорах про вступ України до ЄС.

"Це було б проблемою, якби не було руху в позитивному напрямку. А він є", - сказала вона.

Додамо, що минулого року Україна набрала 33 бали зі 100 за індексом сприйняття корупції. Це низький показник у порівнянні з іншими країнами ЄС. Проте деякі країни (Болгарія, Хорватія та Румунія) мали подібний показник на початку переговорного процесу з ЄС.

Україна розпочне переговори про вступ до ЄС

Нагадаємо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.

Більш детально про рішення Європейської комісії щодо України - читайте у нашому матеріалі.

Також Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ з Молдовою, а Грузії надати статус кандидата на вступ за умови виконання деяких рекомендацій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзкоррупцияВступ в ЄС