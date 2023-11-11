Может ли коррупция в Украине стать препятствием для переговоров о вступлении в ЕС: мнение посла

"Борьба с коррупцией - процесс, который никогда не останавливается. Украина - не единственная страна, которая имеет коррупцию, но вы уже сделали много работы. У вас есть четыре функционирующих антикоррупционных института, есть реформированные суды, не все, но это процесс, который продолжается. У вас есть свободные средства массовой информации, сильное гражданское общество", - сказала она.

Дипломат также добавила, что Украина продолжает антикоррупционную работу, поэтому результаты не заставят себя ждать.

По мнению посла, факты коррупции не станут препятствием в переговорах по вступлению Украины в ЕС.

"Это было бы проблемой, если бы не было движения в положительном направлении. А оно есть", - сказала она.

Добавим, что в прошлом году Украина набрала 33 балла из 100 по индексу восприятия коррупции. Это низкий показатель по сравнению с другими странами ЕС. Однако некоторые страны (Болгария, Хорватия и Румыния) имели схожий показатель в начале переговорного процесса с ЕС.

Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.

Более подробно о решении Европейской комиссии по Украине - читайте в нашем материале.

Также Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении с Молдовой, а Грузии предоставить статус кандидата на вступление при условии выполнения некоторых рекомендаций.