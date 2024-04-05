Чи може конфіскація активів РФ у країнах ЄС підірвати євро: що кажуть в Україні

"Коли кажуть, що це (конфіскація - ред.) може підірвати євро як валюту, відверто це не так. У разі ухвалення рішення G7 - емітентами основних валют ці ризики мінімізуються, тому що альтернатив цим валютам немає", - заявила вона.

За даними депозитарію Euroclear із суми в 191 млрд євро, яка там зберігається - 63% грошей у євро, 8% - у доларах США, 16% - у британських фунтах, 9% - у канадських доларах та інші 4% - інші валюти.

"Це дозволяє нам апелювати до аргументів, що ще звучали, щодо зниження привабливості євро, як валюти, в якій зберігаються резерви. Тому, на нашу думку, через те, що в євро зберігається дві третини із загальної суми, вплив на цю валюту буде не настільки суттєвим, як про це говорять", - зазначила Мудра.