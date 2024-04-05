Чи може конфіскація активів РФ у країнах ЄС підірвати євро: що кажуть в Україні
Думка про те, що конфіскація російських активів у країнах ЄС підірве європейську валюту помилкова.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила заступник голови ОП Ірина Мудра, яка донедавна обіймала посаду заступника міністра юстиції України.
"Коли кажуть, що це (конфіскація - ред.) може підірвати євро як валюту, відверто це не так. У разі ухвалення рішення G7 - емітентами основних валют ці ризики мінімізуються, тому що альтернатив цим валютам немає", - заявила вона.
За даними депозитарію Euroclear із суми в 191 млрд євро, яка там зберігається - 63% грошей у євро, 8% - у доларах США, 16% - у британських фунтах, 9% - у канадських доларах та інші 4% - інші валюти.
"Це дозволяє нам апелювати до аргументів, що ще звучали, щодо зниження привабливості євро, як валюти, в якій зберігаються резерви. Тому, на нашу думку, через те, що в євро зберігається дві третини із загальної суми, вплив на цю валюту буде не настільки суттєвим, як про це говорять", - зазначила Мудра.
Конфіскація активів РФ
12 лютого у Європейському союзі зробили важливий крок, який дасть змогу передати прибуток від російських заморожених активів Україні. Рада ЄС, зокрема, постановила, що центральні депозитарії цінних паперів, які володіють активами ЦБ РФ на суму понад 1 млн євро, мають обліковувати надзвичайні залишки грошових коштів, що накопичилися внаслідок обмежувальних заходів ЄС, окремо, а також мають зберігати відповідні доходи окремо. Крім того, їм забороняється розпоряджатися отриманим чистим прибутком.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив впевнення, що ЄС все ж ухвалить рішення щодо російських активів 2024 року. Наприкінці лютого КУлеба також зазначав, що активи Центрального банку РФ заморожені у різних західних юрисдикціях на суму понад 300 млрд доларів. Тільки активів, які "зависли" у Франції, вистачило б, зокрема, для будівництва нової ГЕС замість Каховської.
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