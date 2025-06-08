Чи може бути мирна угода без довіри до Путіна: думка Зеленського

"Більшість війн історично, якщо почитати книжки, закінчувались, коли сторони і не починали довіряти одне одному. Допомагали посередники, обставини, здоровий глузд третіх країн, більшості світу, сильних цього світу. Всі розуміли, що війна - це не просто почати і закінчити", - наголосив президент.

Він також зауважив, що навіть після завершення війни лишиться "великий хвіст".

"Вона просто так не закінчується. І має вплив на багато різних країн і напрямків. На економіку, енергетику, на безпеку, продовольчу безпеку інших країн. Тому світ повинен бути зацікавленим в закінченні війни. І хай там що, якщо це не капітуляція, яка була у фашистській Німеччині часів Другої світової війни, то якраз більшість війн закінчувалась якимись домовленостями", - наголосив Зеленський.

Що треба для завершення війни

За словами президента, для завершення війни в Україні потрібні треті сторони, які готові тиснути на агресора.

"Ми готові до зустрічі, до всього того, що пропонує Америка. Все, що зараз говорить президент Трамп, ми підтримуємо, тому що ми вважаємо, що він може тиснути на росіян. Ми абсолютно відверто говоримо. Подобається нам сьогодні просто припинення вогню без гарантії безпеки? Ні, не дуже. Але чи підтримуємо ми це? Так, ми підтримуємо. Ми готові були на припинення вогню, стале і тривале", - зауважив він.

Глава України нагадав, що українська сторона була готова на припинення вогню на 30 днів або до зустрічі України та РФ.

Хто міг би бути посередником

"Ті чи інші представники адміністрації Трампа пропонували двом сторонам, ми всі пропозиції підтримали. Росія не підтримала жодної пропозиції. Так хто не хоче закінчення війни? Це не риторичне питання. Це абсолютно конкретне, зрозуміле питання", - зазначив глава України.

Водночас він наголосив, що не треба цю тематику виводити в філософію.

"Якщо сторони не хочуть, то треба нам трішки почекати. Це неправда. Наша сторона хоче. Ми не хотіли початку війни, не збиралися здаватися Путіну. Ми не готові на ультиматуми та ми хочемо закінчення війни. Ми готові до конкретного припинення вогню, яку пропонує американська сторона, яку ми бачили як гарантера контролю припинення вогню, і як посередника", - підсумував Зеленський.