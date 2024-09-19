Чи може атака на склад у Торопці відстрочити масований удар РФ по Україні: думка експерта

Атака українських безпілотників на склад у Торопці Тверської області може вплинути на використання балістики для ударів по Україні. Але новий масований удар вона, ймовірно, не відстрочить.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Кореспондент РБК-Україна поцікавився у Коваленка, чи є в українців час "перепочити" в контексті масованих ударів після вчорашньої атаки на склад у Торопці.
"Ні, не маємо. Оскільки якщо говорити про комбіновані удари, то вони завдаються не одним типом, вони не уніфіковані", - відповів експерт.
Він пояснив, що на складі в Торопці були балістичні ракети KN-23 північнокорейського виробництва та "Іскандери". Тому найближчим часом може бути зменшено використання ворогом балістики для ударів по Україні.
Але ракети Х-101, Х-555, "Калібр", Х-22/32, Х-47М2 "Кинжал" зберігаються у зовсім інших місцях. Тому, як наголосив Коваленко, можливість завдання комбінованого удару у росіян є. До того ж, зазвичай ворог при таких атаках використовує і дрони-камікадзе "Шахед".
"Тому цей удар, якщо говорити про загрозу ракетного масового удару по території України, він може зменшити компонент балістичних ракет, але не загально всією комбінованою номенклатурою", - зазначив експерт.
Нагадаємо, вчора, 18 вересня, у Тверській області лунали сильні вибухи, від яких місцеві жителі навіть відчули несильний землетрус.
Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що українські дрони завдали удару по складу в місті Торопець. Там росіяни зберігали свої ракети "Іскандер", "Точка-У", KN-23 і не лише.
У коментарі YouTube-каналу РБК-Україна колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що всього таких складів на території Росії лише 13.
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