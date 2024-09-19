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Чи може атака на склад у Торопці відстрочити масований удар РФ по Україні: думка експерта

Ілюстративне фото: Росія може завдати масованого удару по Україні (naked-science.ru)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Атака українських безпілотників на склад у Торопці Тверської області може вплинути на використання балістики для ударів по Україні. Але новий масований удар вона, ймовірно, не відстрочить.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Кореспондент РБК-Україна поцікавився у Коваленка, чи є в українців час "перепочити" в контексті масованих ударів після вчорашньої атаки на склад у Торопці.

"Ні, не маємо. Оскільки якщо говорити про комбіновані удари, то вони завдаються не одним типом, вони не уніфіковані", - відповів експерт.

Він пояснив, що на складі в Торопці були балістичні ракети KN-23 північнокорейського виробництва та "Іскандери". Тому найближчим часом може бути зменшено використання ворогом балістики для ударів по Україні.

Але ракети Х-101, Х-555, "Калібр", Х-22/32, Х-47М2 "Кинжал" зберігаються у зовсім інших місцях. Тому, як наголосив Коваленко, можливість завдання комбінованого удару у росіян є. До того ж, зазвичай ворог при таких атаках використовує і дрони-камікадзе "Шахед".

"Тому цей удар, якщо говорити про загрозу ракетного масового удару по території України, він може зменшити компонент балістичних ракет, але не загально всією комбінованою номенклатурою", - зазначив експерт.

Атака на склад із ракетами

Нагадаємо, вчора, 18 вересня, у Тверській області лунали сильні вибухи, від яких місцеві жителі навіть відчули несильний землетрус.

Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що українські дрони завдали удару по складу в місті Торопець. Там росіяни зберігали свої ракети "Іскандер", "Точка-У", KN-23 і не лише.

У коментарі YouTube-каналу РБК-Україна колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що всього таких складів на території Росії лише 13.

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