Чи мобілізують в ЗСУ, якщо вже служить близький родич: пояснення

Чи мобілізують кількох членів родини

Перелік підстав для відстрочки від мобілізації описаний у статті 23 Закону України "Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку".

В законодавстві чітко не вказується точної кількості людей з однієї родини, яким можуть надати відстрчоку за умови служби одного з близьких родичів. Це означає, що можуть мобілізувати, наприклад, двох рідних братів або батька і сина, якщо вони обидва за висновками ВЛК придатні до служби і не мають підстав для відстрочки.

В той же час ситуаціях є певні винятки. Зазначається, що можуть не призивати без їх власного бажання членів родини, коли близькі родичі військовозобов’язаного (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час служби в ЗСУ під час воєнного стану.

Тобто мобілізувати не будуть тих чоловіків і жінок, хто втратив у війні близького родича – якщо ця людина загинула або зникла безвісти під час служби в ЗСУ.

Крім того, мобілізації не підлягають чоловіки, які виховують неповнолітню дитину або дітей, і його дружина при цьому перебуває на військовій службі.

Якщо у вас є такі підстави для відстрочки, треба особисто подати необхідні документи на ім'я голови комісії районного (міського) ТЦК та СП або його відділу. До заяви про надання відстрочки додають документи, які підтверджують право на відстрочку або засвідчені копії таких документів.