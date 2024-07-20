Чи мобілізують абітурієнтів, які вступають на магістратуру: пояснення юриста

Під час дії воєнного стану студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Втім, якщо військовозобов'язаний громадянин закінчив бакалаврат і поступає на аспірантуру, але його ще не зарахували на навчання, то він теоретично втрачає право на відстрочку.
РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, чи можуть мобілізувати цю категорію громадян і що робити, якщо після отримання повістки, їх зарахували у ВНЗ.
"Якщо громадянин отримав повістку після завершення бакалаврату і до моменту зарахування на магістратуру, то його можуть призвати на військову службу, оскільки в цей період він офіційно не є студентом. Проте, після зарахування до магістратури ситуація може змінитися", - пояснює юрист.
Законодавство України передбачає відстрочку від призову на військову службу для студентів, які навчаються на денній формі навчання у вищих навчальних закладах. Тому, якщо студент вже зарахований до магістратури на денну форму навчання, він має право на відстрочку від призову на військову службу.
Що відомо на цей момент:
"Враховуючи все вище зазначене, студент має звернутися до військкомату з відповідними документами, що підтверджують його статус студента магістратури (наказ про зарахування, довідка з ВНЗ), і подати заяву на відстрочку від призову", - пояснює Франчук.
Військкомат зобов’язаний врахувати ці документи та надати відстрочку на період навчання, якщо всі умови для цього виконані.
"Якщо громадянин отримав повістку до моменту зарахування на магістратуру і в цей період його мобілізували, але згодом він був зарахований до магістратури на денну форму навчання, він може подати документи, що підтверджують його статус студента, до військкомату", - каже юрист.
У такому випадку він має право на відстрочку від призову на військову службу. Військкомат зобов’язаний врахувати ці документи і, якщо всі умови виконані, надати відстрочку на період навчання.
"Отже, якщо його зарахують до магістратури після мобілізації, він може бути звільнений від військової служби на підставі його студентського статусу і відпущений на навчання", - пояснює Франчук.
Можна звернутися до військового комісаріату за місцем проживання. Візьміть з собою всі документи, які підтверджують ваш вступ до магістратури (наприклад, наказ про зарахування, студентський квиток), а також повістку.
Також треба пояснити ситуацію військовому комісару. Скажіть, що ви вже вступили до магістратури, але ще не отримали офіційний статус студента. Попросіть роз'яснень щодо вашого статусу щодо мобілізації.
Залежно від відповіді військового комісаріату:
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