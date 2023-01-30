Чи мають українські біженці платити податки з допомоги від іноземних держав: відповідь омбудсмена

Українці, які виїхали за кордоном та отримують матеріальну допомогу, мають відображати ці доходи у декларації, але податок сплачувати не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця .

Так, багато українців, що виїхали за кордон після початку повномасштабної війни Росії проти України отримують грошову та матеріальну допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів, іноземних кампаній та організацій.

Відповідно до Податкового кодексу, платники податків мають подавати річну декларацію про майновий стан і доходи з подальшою сплатою податків. Проте чинне законодавство передбачається виняток щодо оподаткування доходів за кордоном. Це стосується осіб та членів родини першого ступеня споріднення, постраждалих внаслідок збройної агресії Росії і які скористалися правом на тимчасовий захист за кордоном та отримують допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів.

З огляду на це, громадяни України, які скористалися правом на тимчасовий захист в інших країнах світу, повинні задекларувати як іноземний дохід отриману допомогу від іноземних держав, їхніх держфондів, іноземних кампаній та організацій. Проте податок та військовий збір на такий дохід не сплачується.