Чи мають право вчителі забороняти використовувати телефоні у школі: роз’яснення адвоката

Він звертає увагу на те, що згідно з доповіддю Всесвітнього моніторингу освіти за 2023 рік, ЮНЕСКО рекомендує використовувати гаджети в школах лише тоді, коли вони сприяють навчальному процесу. Технології можуть бути корисними, але їхнє неналежне або надмірне використання здатне заважати навчальному процесу.

Чи можуть вчителі забороняти телефони

Адвокат наголошує, що згідно з чинним законодавством, вчителі не мають права конфісковувати телефони учнів або примушувати їх здавати гаджети перед уроками, якщо це не передбачено шкільним статутом. Однак, вони мають право вимагати, щоб учні не користувалися телефонами під час занять, аби не заважати навчальному процесу.

В Україні немає чіткої заборони на використання мобільних телефонів у школах. Мобільні телефони є приватною власністю, тому їх конфіскація або заборона користування можуть суперечити законодавству. Проте школи мають право встановлювати власні правила використання гаджетів, наприклад, вимагати вимкнення звуку або обмежити використання телефонів без дозволу вчителя.

"Повне вилучення пристрою суперечить законодавству та може розглядатися як перевищення повноважень. Таким чином, учні зобов’язані дотримуватися правил поведінки в школі, але їхнє право на особисту власність залишається непорушним", - говорить Заворітний.

Адміністрація шкіл також несе відповідальність за безпеку цифрового середовища в навчальному процесі. Відповідно до Закону України "Про освіту", створення безпечного кіберпростору є важливою умовою для комфортного навчання, що включає контроль доступу до інтернет-ресурсів та захист персональних даних.

Що робити батькам і учням

Якщо в школі запроваджено обмеження на використання мобільних телефонів, батьки можуть ознайомитися з відповідними наказами та висловити свої пропозиції під час батьківських зборів. Найголовніше - знайти баланс між необхідністю контролю та збереженням дисципліни в класі.

У таких країнах, як Бельгія, Іспанія та Велика Британія, були введені обмеження на використання смартфонів у школах. В деяких навчальних закладах телефони зберігаються в рюкзаках або шафках, в інших передбачені спеціальні зони для користування гаджетами під час перерв.

Дослідження, проведені після впровадження таких обмежень, показали, що це сприяло підвищенню успішності учнів, особливо серед тих, хто мав труднощі в навчанні. Наприклад, британські школи зафіксували покращення результатів на 7% серед старшокласників після заборони смартфонів.