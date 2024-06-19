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Чи мають право представники ТЦК затримувати людей для оновлення даних: відповідь Міноборони

Ілюстративне фото: представники ТЦК не мають права затримувати людей для оновлення даних (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

Представники ТЦК не мають права затримувати громадян та доправляти їх до Територіального центру комплектування для оновлення військово-облікових даних.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони України на запит РБК-Україна.

Як зазначили у Міноборони, право на адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК мають лише поліцейські. Уповноважені представники ТЦК таких прав не мають.

При цьому під час дії воєнного стану уповноважені представники ТЦК вживають заходів разом з поліцейськими до адміністративного затримання та доставляння до ТЦК громадян, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку.

Про це сказано в абзаці 10 пункту 15 порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 16.05.2024 року №560.

"Таким чином, адміністративне затримання громадянина поліцейським може відбуватися у присутності уповноважених представників ТЦК. Так само не заборонено законом доставляти громадянина, який був затриманий поліцейським, на транспортному засобі ТЦК за умови присутності у ньому поліцейського. Не суперечить чинному законодавству і доставлення громадянина до ТЦК, яке відбувається добровільно (тобто не всупереч волі громадянина)", - пояснили у Міноборони.

Оновлення військово-облікових даних

Нагадаємо, з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію.

Згідно з законом, усі військовозобов'язані повинні оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів. Це можна зробити через додаток "Резерв+", у ТЦК або ЦНАПах.

У Міноборони відповіді на головні запитання про оновлення даних, роботу ТЦК, повістки тощо. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

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