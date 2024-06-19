Имеют ли право представители ТЦК задерживать людей для обновления данных: ответ Минобороны

Как отметили в Минобороны, право на административное задержание и доставку гражданина в ТЦК имеют только полицейские. Уполномоченные представители ТЦК таких прав не имеют.

При этом во время действия военного положения уполномоченные представители ТЦК принимают меры вместе с полицейскими в административном задержании и доставке в ТЦК граждан, которые отказываются от получения повесток или нарушили правила военного учета.

Об этом говорится в абзаце 10 пункта 15 порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 16.05.2024 №560.

"Таким образом, административное задержание гражданина полицейским может происходить в присутствии уполномоченных представителей ТЦК. Так же не запрещено законом доставлять гражданина, задержанного полицейским, на транспортном средстве ТЦК при условии присутствия в нем полицейского. Не противоречит действующему законодательству и доставке гражданина в ТЦК. которое происходит добровольно (т.е. не вопреки воле гражданина)", - объяснили в Минобороны.