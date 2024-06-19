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Имеют ли право представители ТЦК задерживать людей для обновления данных: ответ Минобороны

Иллюстративные фото: представители ТЦК не имеют права задерживать людей для обновления данных (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

Представители ТЦК не имеют права задерживать граждан и доставлять их в Территориальный центр комплектования для обновления военно-учетных данных.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны Украины на запрос РБК-Украина.

Как отметили в Минобороны, право на административное задержание и доставку гражданина в ТЦК имеют только полицейские. Уполномоченные представители ТЦК таких прав не имеют.

При этом во время действия военного положения уполномоченные представители ТЦК принимают меры вместе с полицейскими в административном задержании и доставке в ТЦК граждан, которые отказываются от получения повесток или нарушили правила военного учета.

Об этом говорится в абзаце 10 пункта 15 порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 16.05.2024 №560.

"Таким образом, административное задержание гражданина полицейским может происходить в присутствии уполномоченных представителей ТЦК. Так же не запрещено законом доставлять гражданина, задержанного полицейским, на транспортном средстве ТЦК при условии присутствия в нем полицейского. Не противоречит действующему законодательству и доставке гражданина в ТЦК. которое происходит добровольно (т.е. не вопреки воле гражданина)", - объяснили в Минобороны.

Обновление военно-учетных данных

Напомним, с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации.

Согласно закону, все военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней. Это можно сделать через приложение "Резерв+", в ТЦК или ЦНАПах.

У Минобороны ответы на главные вопросы об обновлении данных, работе ТЦК, повестках и т.д. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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