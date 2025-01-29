Вилучення військово-облікових документів: чи має ТЦК право на це
Під час дії воєнного стану чоловіки призовного віку зобов'язані постійно при собі мати військово-обліковий документ. Працівники ТЦК у будь-який момент можуть попросити у громадянина його пред'явити.
РБК-Україна розпитала юриста Дмитра Франчука про те, чи мають право ТЦК забирати військово-обліковий документ і що робити у такому випадку.
- Чи можуть працівники ТЦК забрати військово-обліковий документ
- Що робити, якщо документ вимагають віддати без законних підстав
- Що каже законодавство про вилучення військово-облікового документа
Чи можуть працівники ТЦК забрати військово-обліковий документ
"Військово-облікові документи є особистими документами військовозобов'язаних, і їхнє вилучення працівниками ТЦК регулюється законодавством, але є випадки коли вони не мають на це права", - каже юрист.
Коли закон дозволяє працівникам ТЦК вилучати військово-обліковий документ:
- для звірки облікових даних;
- для внесення змін або уточнень до військово-облікового документа;
- у разі вручення повістки.
"Вилучення військово-облікового документа має бути оформлено відповідним протоколом із зазначенням причини та терміну вилучення. Військовозобов'язаному повинні видати розписку про вилучення", - наголошує Франчук.
Варто уникати вилучення військово-облікових документів без законних підстав. Усі дії повинні мати юридичне обґрунтування та бути зафіксовані документально.
"Ви маєте право залишити військово-обліковий документ у себе, якщо працівники ТЦК не надають письмових доказів своїх дій. У разі порушення ваших прав не бійтеся відстоювати їх юридично", - каже експерт.
Що робити, якщо документ вимагають віддати без законних підстав
Якщо ви вважаєте, що у вас вимагають військово-обліковий документ без законних підстав, ви маєте право:
- попросити працівника ТЦК представитися та показати службове посвідчення;
- запитати про причину вилучення документа та попросити пояснити підставу, передбачену законом;
- вимагати складання протоколу про вилучення військово-облікового документа та видачі вам розписки. Якщо військкоми відмовляються надати протокол, зафіксуйте це на відео (це дозволено законодавством);
- у разі незгоди з діями працівників ТЦК, ви можете звернутися зі скаргою до вищого керівництва ТЦК або до правоохоронних органів.
"Ви не зобов'язані віддавати свій військово-обліковий документ, якщо у вас є сумніви щодо законності вимоги. Варто також завжди зберігати копію військово-облікового документа", - каже юрист.
У разі вилучення документа можна поскаржитись:
- вищому керівництву ТЦК;
- Міністерству оборони України;
- правоохоронним органам (поліція, прокуратура);
- суду.
Що каже законодавство про вилучення військово-облікового документа
Питання вилучення військово-облікового документа працівниками ТЦК регулюється кількома нормативно-правовими актами, серед яких Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу". Стаття 22 цього Закону визначає обов'язки військовозобов'язаних, зокрема, щодо зберігання військово-облікових документів та пред'явлення їх на вимогу відповідних посадових осіб.
"Водночас, цей Закон не містить прямої норми, яка б дозволяла працівникам ТЦК вилучати військово-облікові документи", - зазначає Франчук.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів" деталізує процедуру військового обліку та визначає форми військово-облікових документів. А також встановлює обов'язки посадових осіб щодо військового обліку, проте не містить прямої норми щодо вилучення військово-облікових документів працівниками ТЦК.
Також є інструкція про порядок облікування, зберігання і видачі військових квитків офіцерів запасу та бланків військових квитків у військових комісаріатах. Вона хоча й стосується військових квитків офіцерів запасу, може містити аналогічні норми щодо інших військово-облікових документів. Інструкція може передбачати випадки та порядок вилучення військових квитків, зокрема, для звірки облікових даних, внесення змін або уточнень.
"Отже, законодавство не містить прямої норми, яка б дозволяла працівникам ТЦК вилучати військово-облікові документи у військовозобов'язаних. Водночас, існує практика тимчасового вилучення документів для звірки даних, внесення змін або вручення повістки. У таких випадках вилучення має бути оформлено відповідним протоколом із зазначенням причини та терміну вилучення, а військовозобов'язаному повинні видати розписку", - каже Франчук.
Раніше ми писали про те, що за певних обставин мобілізовані можуть оскаржити умови проходження військової служби, але для цього мають бути законні підстави, наприклад, порушення умов проживання, харчування або медичного забезпечення чи призначення на посаду або завдання, що не відповідають кваліфікації чи стану здоров’я.
Читайте також про те, що військкоми мають право вручати повістки військовозобов'язаним не за місцем прописки. У цьому випадку громадяни повинні повідомити свій ТЦК про отримання повістки.
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